GF Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo attaccano Fernanda Lessa dopo il video con le forbici

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non voglio pensare che Fernanda Lessa abbia fatto una cosa così stupida solamente per farsi notare. Voglio ancora credere che stava cercando di aiutare le altre persone, anche se le scuse utilizzate da lei non sembrano convincere molto. Ma, per chi ha visto il GF, conosce benissimo il suo carattere.