GF Vip, Paolo e Clizia: un mese d’amore e gli auguri a distanza

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è scoppiata la passione tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due gieffini si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia, hanno avuto tutto il tempo per studiarsi a vicenda e dare vita ad una storia d’amore bella, ma non esente da polemiche. Clizia è stata sposata per diversi anni con Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale Le vibrazioni, dal quale ha avuto una figlia.

Il matrimonio tra Clizia e Francesco è finito in malo modo e ciò ha alimentato le polemiche nella nuova relazione che la Incorvaia ha intrapreso con Ciavarro. La prima a mostrare reticenza, salvo poi fare un passo indietro, è stata Eleonora Giorgi, mamma di Paolo. Quando Clizia ha lasciato la casa più spiata d’Italia a causa della squalifica, ciò ha gettato Ciavarro nello sconforto più totale.

I due, nonostante avessero compreso le polemiche nate fuori dalla casa, hanno deciso comunque di proseguire la loro relazione e, una volta separati, Clizia ha continuato a mandare messaggi d’amore al suo Paolo e viceversa. Il loro amore appare solido, difatti quando è stata rivelata la vera età della Incorvaia – che l’aveva tenuta nascosta per molto tempo – Paolo ha dichiarato di non badare a queste cose.

I due piccioncini hanno compiuto un mese d’amore e a distanza si sono scambiati gli auguri. Clizia attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato un video che la ritrae al mare, in Sicilia, nella sua terra natale, dove si sta rilassando un pò prima di tornare a Roma, accompagnata dalla didascalia: “Un mese di noi ma sempre connessi, mi batte il cuore a 1000!!!“.

Anche gli auguri di Paolo non si sono fatti attendere, il giovane dal giardino della casa del “Grande Fratello” ha urlato: “Auguri Cli, mi manchi. Un mese” e le ha mandato un bacio. I due ragazzi indubbiamente non vedono l’ora di ricontrarsi per stare insieme e poter vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.