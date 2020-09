GF Vip, Manila Nazzaro commenta la presenza di Antonella Elia: "Ecco perché è stata scelta"

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” sta per prendere il via. Tutto è pronto, dal cast fino al conduttore e i suoi opinionisti. I vip che abiteranno nella casa più spiata d’Italia sono stati presentati, Alfonso Signorini è stato confermato al timone, così come al suo fianco ci sarà ancora una volta Pupo, nelle vesti di opinionista.

Chi non ci sarà è invece Wanda Nara e al suo posto è stata scelta Antonella Elia. La Elia, nella passata edizione ha fatto parte del cast nelle vesti di concorrente, ha poi partecipato, con il fidanzato Pietro Delle Piane, a “Temptation Island” e adesso è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura che sicuramente la vede in prima linea.

Quando il nome della Elia è stato ufficializzato, non sono mancate le critiche. Addirittura c’è stato chi l’ha vista come una raccomandata e chi ha trovato l’annata televisiva, stranamente fortunata per la showgirl. Adesso in sua difesa è intervenuta Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, ha condiviso con la Elia l’esperienza nell’isola delle tentazioni e in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv“, ha spiegato il motivo per il quale, secondo lei, Antonella è stata scelta come opinionista al “Grande Fratello Vip”.

“Giù le mani da Antonella Elia. Fa l’opinionista al Grande Fratello Vip perché se lo merita. Penso che Antonella abbia il carattere giusto per questo ruolo. Sa punzecchiare e far sorridere, è un mix di ironia, di malizia e di profondità. Per lei è una promozione, non tutti i concorrenti diventano poi opinionisti“, ha dichiarato la Nazzaro.

Dunque a detta di Manila, Antonella è la persona giusta per ricoprire quel ruolo. Una persona capace di combaciare ironia, malizia e profondità. L’avventura della Elia e di tutti i partecipanti – chi in una veste e chi nell’altra – al “Grande Fratello Vip”, partirà ufficialmente lunedì 14 settembre. Non resta che vedere se le parole della Nazzaro hanno fatto centro.