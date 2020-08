Grande Fratello Vip, Antonella Elia scelta come opinionista

I preparativi per la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, stanno continuando ad andare avanti. Fino a questo momento l’unica certezza per il cast è Patrizia De Blanck, poiché la socialite in una intervista pubblica ha confermato di aver accettato la proposta del conduttore.

Ma ad oggi gli autori insieme ad Alfonso Signorini stanno lavorando duramente per trovare l’opinionista da affiancare a Pupo al posto di Wanda Nara. Nelle ultime settimane sono stati accostati numerosi nomi, tra i quali quelli di Loredana Lecciso, Giulia De Lellis, Adriana Volpe ed Elettra Miura Lamborghini, ma solamente in queste ore Mediaset ha preso la sua decisione definitiva.

Antonella Elia opinionista del “Grande Fratello Vip”

Come svelato da “Tv Blog“, l’opinionista della quinta edizione del “GF Vip” sarà Antonella Elia. L’ex valletta di Raimondo Vianello nell’ultimo anno è stata molto impegnata in televisione, dapprima come concorrente del reality show e poi come concorrente di “Temptation Island” insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane.

Il sito “Tv Blog” svela alcuni dettagli sulla trattativa che ha portato la showgirl a diventare la nuova opinionista del “GF Vip“:“Il nome della Elia è stato sul tavolo di lavoro del team del Grande fratello fin dai primi giorni di progettazione dell’edizione numero 5 della serie vip di questo fortunato reality show, affiancato strada facendo da altre opzioni. L’ultimo nome restato a fianco della Elia è stato quello di Elettra Lamborghini, anzi negli ultimi giorni si era pensato ad una opzione innovativa”.

Questa soluzione innovativa era quello di prendere sia Elettra Lamborghini che Antonella Elia come opinioniste da affiancare a Pupo, ma alla fine Alfonso Signorini ha deciso di chiamare solamente l’attrice. Per il momento manca solamente l’ufficialità da parte del direttore di “Chi” e della diretta interessata, che dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni sui canali social del “Grande Fratello Vip”.