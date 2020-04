GF Vip 4: Patrick Pugliese parla dei concorrenti e non risparmia forti critiche

Patrick Ray Pugliese è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del relaity show in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip” condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Patrick, nel corso della finale andata in onda in diretta lo scorso mercoledì 8 aprile, è arrivato ad un passo dal podio si è classificato quarto perdendo la sfida contro la vincitrice del reality show.

La vincitrice è stata infatti la modella Paola Di Benedetto, seguita dal figlio di Eleonora Giorgia e Massimo Ciavarro, Paolo Ciavarro e dall’ex cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne”, Sossio Aruta. Nel corso di una diretta nel suo profilo Instagram personale, insieme all’amico ed ex concorrente Pasquale Laricchia, Patrick ha parlato di alcuni concorrenti del programma televisivo.

Non ha riservato parole positive nei confronti di Antonio Zequila, definendolo arrogante, saccente, prepotente ed egocentrico ed una persona poco interessante, queste le sue parole: “Metterei un velo pietoso su Zequila che abbiamo già visto nel faccia a faccia con lui, quindi lo lasciamo nel dimenticatoio”. Patrick ha invece sostenuto di aver cambiato la sua opinione su Antonella Elia e di come alla fine del programma televisivo sia riuscito a stringere un’amicizia con lei, nonostante a volte sia stata perfida e cattiva nei suoi riguardi.

Queste le sue parole: “Chiaramente io mi sono arrabbiato tanto con lei, ma poi ho imparato a capirla e non mi sono più arrabbiato, quindi Antonella a me sta simpatica adesso”. L’ex concorrente ha infine espresso la sua opinione riguardo alla vittoria della bella Paola Di Benedetto.

Patrick si è dichiarato molto felice ed ha sostenuto che lei, insieme a Sergio, Pasquale, Fabio Testi, Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Sara Soldati e Fernanda Lessa, sarà sicuramente una persona con la quale manterrà i contatti. Menzione d’onore ha avuto il concorrente Andrea Denver, una persona che ritiene essere particolarmente brillante ed interessante, con cui ha stretto una gran bella amicizia.