GF Vip 4, Eleonora Giorgi dopo la visita nella casa: "Ho il cuore spezzato".

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 17 gennaio 2020, della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip” condotta dal giornalista televisivo Alfonso Signorini sono entrati nella Casa più spiata di Italia i genitori del concorrente Paolo Ciavarro: gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

La scorsa settimana la Giorgi ha rilasciato un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, in cui ha commentato con parole non del tutto positive la relazione che il figlio Paolo sta vivendo all’interno della casa con l’ex moglie del leader de Le Vibrazioni Clizia Incorvaia.

Nel corso della puntata di ieri sera, le parole contenute nell’intervista rilasciata al settimanale “Chi” sono state rese note ai diretti interessati ed Eleonora Giorgi ha avuto modo di chiarire quanto affermato sostenendo nuovamente che secondo lei il figlio e Clizia si trovino in due momenti della vita profondamente diversi e con diverse esigenze.

Quando Massimo ed Eleonora sono usciti dalla casa il figlio Paolo ha manifestato il suo evidente imbarazzo a Clizia, scusandosi con lei per le parole della madre e l’eccessiva invadenza dimostrata. L’ex moglie di Massimo Ciavarro, venuta a conoscenza dello stato d’animo e dei pensieri del figlio, ha esternato il suo rammarico attraverso un video pubblicato nel suo profilo Instagram personale in cui ha sostenuto di aver compreso come Paolo sia rimasto male ascoltando le sue dichiarazioni e di essere molto avvilita e dispiaciuta da ciò.

Queste le parole dell’attrice in merito alla questione: “Lui pensa che io sia stata invadente, ho sentito le sue parole e come madre ho il cuore spezzato. Con Clizia, che è stata fin troppo gentile con me, si sono sentiti invasi, e non hanno capito che sono sotto gli occhi di migliaia di persone. Sono molto triste e, vi prego, non mandatemi più quei messaggi. Lo so anche io”.