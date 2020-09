Germana Schena difende Leali dopo la squalifica al GF Vip: "Non è razzista"

Nella puntata del 21 settembre del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, abbiamo assistito alla squalifica di Fausto Leali. L’artista infatti è entrato nell’occhio del ciclone per una frase, ritenuta razzista, nei confronti di Enock Barwuah.

In realtà non è stata la prima volta che Fausto Leali ha ottenuto delle critiche da parte dei fan del “GF Vip”. Infatti, durante una chiacchierata in giardino con alcuni concorrenti di questa quinta edizione, ha preso le difese di Benito Mussolini aggiungendo che Adolf Hitler era un suo grande fan.

Le parole di Germana Schena

La moglie di Fausto Leali, Germana Schena, ha rilasciato in questi giorni una intervista al settimanale “Chi” diretto proprio da Alfonso Signorini. In questa circostanza spezza una lancia a favore dell’artista, sottolineando che ha sbagliato per queste sue dichiarazioni ma esclude categoricamente che sia una persona razzista.

Queste sono le dichiarazioni della donna alla rivista di gossip: “Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente”. La Schena afferma che il marito è entrato nella casa di Cinecittà al solo scopo di divertirsi, in quanto è abituato a stare con i giovani, “invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes”.

Sempre secondo Germana Schena, Leali sarebbe una persona buona e molto generosa, ma nella casa non l’avrebbe visto in formissima, dal momento che la sua personalità non è venuta fuori. Oltre alla squalifica, nella terza puntata del “Grande Fratello Vip” abbiamo assistito all’enorme dispiacere di Fausto Leali per essere stato squalificato per razzismo. Tuttavia, pochi minuti prima di abbandonare la casa, ha avuto un chiarimento ove è riuscito a far pace con Enock.