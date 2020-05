Gemma Galgani risponde a Giorgio Manetti: "Ho perso la dignità quando ti frequentavo"

La vecchia coppia, formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti, sta facendo ancora discutere. I due, che si sono conosciuti nel programma “Uomini e Donne“, sono diventate delle vere e proprie star negli studi di Canale 5, dove per anni quasi tutte le dinamiche si sono concentrate su di loro, mettendo in ombra le altre persone.

Per molto tempo Gemma Galgani ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore di Giorgio Manetti, riuscendoci anche in parte. Tuttavia, la loro storia d’amore non è andata a buon fine, con il cavaliere toscano che poi decise di abbandonare il programma per concentrarsi su altri progetti.

Gemma Galgani risponde a Giorgio Manetti

Il “gabbiano“, soprannome ricevuto proprio dalla dama di Torino durante il loro periodo a “Uomini e Donne”, ha recentemente parlato della conoscenza tra Gemma e il giovanissimo Sirius. Il cavaliere in questa circostanza non si risparmia, mettendo in dubbio la sincerità dell’ufficiale della marina mercantile e sottolineando di non riconoscere più Gemma.

La Galgani non fa attendere una sua risposta e al magazine di “Uomini e Donne” dichiara: “La dignità l’ho persa quando lo frequentavo appassionatamente accentando tutta quella schiera di donne che ogni puntata si sedevano davanti a lui. Subito diventavo lo zerbino d’Italia”. Nonostante la fortissima delusione in amore, la dama sembra comunque avere un ricordo positivo di Giorgio, ammette di non voler rinnegare nulla e che Giorgio è stato uno degli uomini che più ha amato nella vita e per il quale ha sofferto molto.

Infine, conclude con una riflessione su Sirius: “È un ragazzo gentile, premuroso, educato nei confronti di tutti. Persona libera forgiata nella disciplina”. Dalle sue dichiarazioni, Gemma sembra essere già cotta di Nicola Vivarelli e, nonostante i litigi avvenuti negli ultimi giorni, la loro conoscenza sta andando ancora abbastanza bene.