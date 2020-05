Giorgio Manetti parla del rapporto tra Gemma e Sirius

L’ingresso di Sirius negli studi di “Uomini e Donne”, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, per corteggiare Gemma Galgani sta facendo ancora molto discutere nonostante siano passate diverse settimane. Infatti tra i due ci sono ben 44 anni di differenza, e per questo motivo in pochi credono alla sincerità di Nicola Vivarelli.

Tra coloro che sono scettici sulla sincerità di Sirius c’è anche Giorgio Manetti, ex cavaliere di “Uomini e Donne”, ricordato dal pubblico per la sua lunga relazione con Gemma Galgani. “Il Gabbiano” ha infatti invitato Gems a non prendere in giro i telespettatori, mettendo in discussione la sua dignità.

Le parole di Giorgio Manetti

In questi giorni il cavaliere ha rilasciato una’intervista al magazine ufficiale di “Uomini e Donne”, in cui e tornato a parlare nuovamente della sua ex fidanzata Gemma Galgani. Anche in questa circostanza mette in dubbio la sincerità di Sirius, e ammette di non credere per nulla alla limpidezza di Nicola Vivarelli.

Iniziando a parlare di Gemma Galgani, il cavaliere si mostra sbigottito dinanzi al cambiamento repentino della dama di Torino: “Io ero pronto a uscire con lei. E lei non è uscita con me perché non le ho detto ti amo. Ti amo lo dice chiunque, e poi magari tradisce. Io non gliel’ho detto a parole, ma glielo avevo dimostrato con i fatti”. In seguito dichiara che non avrebbe mai costruito una storia di otto mesi con la donna che sta vedendo ultimamente sul piccolo schermo.

Dichiara che quando aveva l’età di Sirius ascoltava spesso i consigli delle donne più anziane, allo scopo di imparare dalla loro storia e dalle loro esperienze. Tuttavia, non crede che un giovane ragazzo di 26 anni possa avere intenzioni serie e un’attrazione nei confronti di Gemma Galgani, in quanto la differenza di età è davvero eccessiva.