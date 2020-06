Gemma Galgani alle prese con gli haters, la dama risponde a tono

Grande soddisfazione per la dama torinese Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono over del noto dating show “Uomini e Donne“. La donna infatti, attuale fidanzata di Nicola Vivarelli, ha tagliato un traguardo importante, raggiungendo sul social fotografico Instagram una cifra di followers pari a 500mila.

Numerosi sono stati i commenti di complimenti e giubilo nei confronti della donna, che ha prontamente ringraziato tutti, ma purtroppo per Gemma non sono mancati i quasi fisiologici commenti sprezzanti e di odio da parte dei famosi haters, i leoni da tastiera che trovano ogni scusa buona per attaccare la donna, usando spesso aggettivi anche molto offensivi.

Tra i vari commenti di gioia per la donna, si leggono infatti anche commenti sprezzanti del tipo: “Ritirati che sarebbe meglio“, ma a questo giro la Galgani decide di rispondere a tono a tutti coloro che trovano il coraggio di essere così cattivi dietro uno schermo e con l’eleganza che la contraddistingue, con la sua capacità di essere schietta ma mai volgare, risponde ad ogni singolo haters: “Devo ammettere che mi è venuta la sindrome della capanna, ma non sono ancora un misantropo“.

La Galgani, sullo stesso post, aggiunge un’altra stoccata all’hater di turno: “Rassegnati e scusami ma sono ancora qui, anche per te…Altrimenti non avresti scritto…Grazie“, risposte che vanno dritte al punto, con il solo obiettivo di mettere a tacere una volta per tutte le critiche gratuite ed offensive.

La Galgani si ritrova a rispondere a diversi utenti poco carini, che hanno scritto frasi del tipo: “Ma famosa di che? Per fare l’asina? Mi vergogno per te“, e Gemma prontamente ha chiosato la discussione, non dando nemmeno la possibilità di rispondere: “Io mi vergogno per te che non conosci l’importanza degli asini…Oltretutto razza in via d’estinzione…Ma se non ci fossero loro come potremmo apprezzare il suo intelletto dal valore così elevato?“.

Intanto sul fronte amoroso, sembra siano nati già alcuni rumors su sito fanpage Uominiedonneclassicoeover, che vedono la coppia Galgani-Vivarelli già in crisi, tanto che è stato scritto un post alquanto strano: “Mi sa tanto che Gemma e Sirius andranno da soli in vacanza“, parole che sono state interpretate come l’inizio di una crisi tra i due. Non resta che attendere lo svolgersi degli eventi.