U&D, nuovo traguardo per Gemma Galgani: complimenti e critiche

Da dieci anni a questa parte, Gemma Galgani è un personaggio a tutti gli effetti del mondo dello spettacolo. Entrata in punta di piedi, la dama torinese si è pian piano ritagliata una fetta sempre più consistente e uno spazio tutto suo, che l’hanno consacrata al grande pubblico. Senza dubbio, la partecipazione a “Uomini e Donne“, di cui ancora oggi ne è protagonista e il lancio che le ha garantito Maria De Filippi, hanno fatto la loro parte.

In trasmissione Gemma ne ha vissute e fatte vedere, di tutti i colori. Dalle continue liti con l’opinionista Tina Cipollari, alle sue relazioni e conoscenze, con Giorgio Manetti che senza ombra di dubbio è stato il suo più grande amore. Gemma si è sempre mostrata sognatrice, bramosa di emozioni, palesando talvolta subito interesse e infatuazione per uomini che conosceva appena.

La Galgani è sempre stata sulla bocca di tutti e questa volta più che mai, grazie alla frequentazione con Nicola Vivarelli, un giovane 26enne che è approdato a “Uomini e Donne”, con l’intento di corteggiare la dama torinese che di anni ne ha 70. Naturalmente la questione ha destato clamore, critiche e attacchi ad indirizzo dei diretti interessati, con i social che sono letteralmente esplosi.

Proprio i social però, hanno restituito alla Galgani un traguardo importante. Difatti, la dama torinese ha superato i 500mila followers su Instagram e ha voluto ringraziare tutti coloro che la seguono, con la pubblicazione di un video che riporta le sue foto più significative presenti sul social. Tra i commenti spicca quello di Davide Maggio, a cui Gemma ha risposto con una dolcissima dedica: “Davide, che gioia ritrovarti! Fa’ che per te io sia (sempre) l’estate quando saranno fuggiti i giorni estivi“.

Parole bellissime quelle di Gemma, segno questo che tra lei e Davide vi è un bel rapporto. Inutile dirlo, anche i commenti negativi sono arrivati, tra i quali spiccano: “Ma famosa di che? Per fare l’asina? Mi vergogno per te!” e ancora: “Ma ti sei messa con tuo nipote o no?“. Inutile dirlo, quando si è un personaggio così in vista come Gemma è naturale attirare critiche, ma è pur vero che nel caso della Galgani la storia con Vivarelli da maggiore adito alle malelingue, di intervenire.