Gaia Gozzi al centro del gossip per la sua relazione con Daniele Dezi

La cantante Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici“, di recente si è trovata al centro di qualche gossip. Nonostante qualcuno avesse individuato un certo feeling con il suo collega cantante Alberto Urso, sembra che Gaia sia già fidanzata. In verità, il gossip su Gaia e Alberto è stato stroncato dalla stessa Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di “Amici Speciali“, lasciando intendere che Gaia Gozzi è impegnata ma non con Alberto Urso.

Lo scorso venerdì infatti, la De Filippi ad un certo punto della puntata ha detto: “Stasera c’è una persona legata a uno dei due in studio, quindi non è il caso di mettere dubbi“. In effetti, la giovane cantante Gaia Gozzi, riferendosi al suo rapporto con Alberto Urso, aveva sempre dichiarato che la loro altro non era che una semplice amicizia, ma non aveva mai menzionato alcun fidanzato.

A svelare la sua identità è stato invece il sito Vicolodellenews, che ha identificato il produttore musicale Daniele Dezi, presente anche venerdì durante la puntata dello show di Canale 5, come il fidanzato di Gaia Gozzi. I due non hanno però confermato in alcun modo i rumors che li riguardano e non hanno condiviso alcuna foto insieme, ma sembra che i dubbi sulla loro relazione siano del tutto dissipati.

Ma chi è esattamente Daniele Dezi? Ebbene, l’uomo lavora nel mondo della musica e insieme a Daniele Mungari ha seguito diversi artisti come ad esempio Coez, Salmo, Gemitaiz, Ensi, MadMan, Clementino e Achille Lauro. Sempre insieme a Daniele Mungari forma il duo di produttori e polistrumentisti Frenetik e Orang3 (Mungari è Frenetik, Dezi è Orang3, nome con cui è conosciuto anche su Instagram). Entrambi sono stati anche membri del gruppo Frank Sent Us e nel 2019 hanno pubblicato un disco intitolato “Zero sei“.

Al momento però il loro lavoro si basa sulla produzione musicale di un discreto numero di artisti molto conosciuti. Inoltre, per quanto riguarda nello specifico Achille Lauro, sia Daniele Dezi che Daniele Mungari risultano essere co-autori dei pezzi “Rolls Royce” e “Me ne frego” e anche del brano “Ciao” di Coez. Per quanto riguarda invece la sfera personale, Daniele Dezi vive a Roma ed è papà di una bimba di 7 anni di nome Ella.