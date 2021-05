Gabriele Parpiglia risponde alle critiche di Simona Ventura su Tommaso Zorzi

In una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, Simona Ventura ha voluto dire la sua su Tommaso Zorzi. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” sta ottenendo un successo incredibile, siccome in poco tempo è sbarcato a “L’isola dei famosi” come opinionista, conduce un programma su Mediaset Play chiamato “Il Punto Z” e una trasmissione radiofonica insieme a Maurizio Costanzo, oltre ad essere stato ospite fisso del “Maurizio Costanzo Show”.

La Super Simo ammette di essere molto ammirata dal talento di Tommaso Zorzi, facendo così capire che il futuro per lui può essere davvero roseo. Nonostante questo vuole lanciargli una piccola critica, siccome fa notare che l’influencer al momento sta bruciando le tappe fin troppo velocemente.

Gabriele Parpiglia risponde a Simona Ventura

Gabriele Parpiglia, il conduttore di “Seconda vita” su Real Time e autore de “Il Punto Z”, ha voluto prendere le difese di Tommaso Zorzi con un messaggio su Twitter. Oltre ad aver inviato un messaggio indirizzato all’ex conduttrice di “Quelli che il calcio” Parpiglia risponde ai commenti dei suoi fan svelando alcuni dettagli.

Il messaggio scritto su Twitter da Gabriele Parpiglia è il seguente: “Vorrei ricordare a Simona Ventura (che stimo) che nel momento in cui dichiara ‘Zorzi è spremuto troppo’, si sta rivolgendo non al singolo ma all’azienda e all’editore che forse (ma lei non lo sa) stanno costruendo un progetto intorno e per il futuro…Saluti e baci”.

Rispondendo ai suoi seguaci, dapprima accusa alcuni vip, tra i quali Stefano Bettarini, di criticare Zorzi perché non hanno nulla da fare per poi aggiungere: “O che magari c’è un ricambio generazionale dopo le ultime ‘chiusure’ e mi fermo qui”. Proprio a causa delle dure critiche ricevute Tommaso Zorzi nei giorni scorsi ha comunicato di aver abbandonato temporaneamente Instagram per ritornare appena le acque si calmano.