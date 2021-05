Simona Ventura critica Tommaso Zorzi: "Ha talento ma è stato spremuto troppo"

Simona Ventura in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, in cui tra le tante cose parla di Tommaso Zorzi. L’ex conduttrice di “Quelli che il calcio” rivela di apprezzare molto il suo talento ma, al momento, lo ritiene ancora troppo acerbo per dire la sua sul piccolo schermo.

Proprio per questo motivo gli augura tutto il bene possibile per il futuro, ma non nega che ultimamente sia stato molto sfruttato grazie alla sua improvvisa fama ottenuta al “GF Vip”: “Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntata a poche cose di qualità”.

Della Ventura comunque non si tratta di una bocciatura, siccome fa capire che per lei Zorzi potrebbe avere successo in televisione nei prossimi anni: “Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in TV, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”.

Come riportato testualmente dal sito “Tv Blog” la Super Simo parla de “L’isola dei famosi”, da lei condotta quando veniva trasmesso in Rai. Rivela di apprezzare molto il reality show, sottolineando però di non essere più interessata a farne parte nel prossimo futuro e da questa decisione è intenzionata a non ritornare indietro. L’unico consiglio che si sente di dare, siccome guarda il programma da semplice telespettatrice, è quello di dare poca importanza alle critiche ricevute sui social network.

Nella parte finale si parla di Diletta Leotta, ritornando sulla cresta dell’onda dopo il suo sfogo sul proprio profilo di Instagram. La Ventura lancia una frecciatina nei confronti della conduttrice di Dazn, rivelando che non dovrebbe mai fatte delle dichiarazioni del genere dinanzi a queste notizie siccome può venire sempre qualcosa fuori che la può contraddire.