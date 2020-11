Gabriele Parpiglia racconta la verità sulla lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

L’ex moglie di Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci e la nota influencer Giulia Salemi sono due delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip“. La modella persiana è entrata a far parte del cast di concorrenti circa due settimane fa, scatenando non poche discussioni e nuove dinamiche tra i protagonisti del reality show.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, ospite del talk show social ideato dalla rivista “Chi”, diretta proprio dal conduttore Alfonso Signorini, ha parlato dei motivi riguardanti il cattivo rapporto tra le due concorrenti della quinta edizione. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe ci sia stato un litigio molto forte tra le due protagoniste del programma televisivo di canale 5 la scorsa estate in Costa Smeralda.

Elisabetta, interrogata dal conduttore nel corso dell’ultima puntata del reality, non ha smentito le insinuazioni ma ha fatto intendere come Giulia Salemi ci provasse in qualche modo con l’ex marito Flavio. Gabriele Parpiglia ha voluto chiarire l’intera vicenda, sottolineando il fatto che lui fosse direttamente presente quando si è svolto l’episodio in questione. Queste le sue parole: “La Gregoraci ha ragione nel dire: tu volevi trascorrere la vacanza insieme a Domenico, che è il tuo migliore amico ed era a casa del mio ex Flavio. Tu chiedevi di fare serata con loro”.

Parpiglia ha sottolineato, dunque, come Giulia volesse semplicemente fare una bella vacanza insieme all’amico e imprenditore Flavio Briatore e al contrario Elisabetta avrebbe manifestato una forte gelosia, pur essendo fidanzata con il pilota automobilistico Stefano Coletti.

Il giornalista ha infine concluso l’intervista confidando che gli autori del “Grande Fratello Vip” avrebbero contatto Carlotta Dell’Isola – ex protagonista insieme al fidanzato Nello Sorrentino del docu-reality “Temptation Island” e recentemente ospite del “Maurizio Costanzo Show” – come possibile nuova concorrente del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini.