GF Vip, scontro infuocato tra Giulia Salemi e la Gregoraci: presunto flirt tra Flavio Briatore e la Salemi

Durante la diretta del 23 novembre del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini ha sganciato la bomba riguardo Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci e poi si è defilato salutando i vipponi e chiudendo di fatto la puntata. Puntata che di per se è stata scoppiettante, difatti oltre all’eliminazione definitiva della contessa De Blanck, ai concorrenti è stato comunicato che il reality terminerà a febbraio e non a dicembre come credevano.

Ciò ha inevitabilmente suscitato delle forti reazioni che sicuramente si protrarranno anche nei giorni a seguire. Ma torniamo a noi! Nei giorni scorsi, sul settimanale “Chi” era apparsa una notizia di un presunto scontro passato tra la Gregoraci e la Salemi, avvenuto circa due anni fa durante una vacanza in Sardegna. Il motivo è stato Flavio Briatore.

Signorini ne ha così approfittato per parlarne in puntata, le due hanno confermato, Elisabetta ha fatto una supposizione sul rapporto nato tra Giulia e Briatore durante quella vacanza, ma solo quando la diretta è terminata la lite si è consumata. “Chiacchierava più con Flavio che con me“, ha lamentato la Gregoraci e la Salemi ha subito replicato: “Tu pensavi che facessi la gatta morta con Flavio? Questo non la accetto“.

Elisabetta si è detta non interessata a proseguire la discussione, a differenza della Salemi che invece ha cercato di continuare. Così in cucina con altri compagni, la gieffina ha parlato ancora ed Elisabetta sentendola è intervenuta: “Veniva nel locale… sto zitta“. La Gregoraci quindi ha insinuato che sa dell’altro ma ha preferito non parlarne. Cosa sa Elisabetta sul presunto rapporto tra Briatore e la Salemi?

Nel mentre Giulia si è sfogata in giardino con Dayane Mello, parlando senza freni e raccontando la sua verità. “Mi guardava dall’alto in basso. Flavio mi ha detto se volevo andare da loro a cena nei locali. Adesso ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare nella casa ma fino a ieri era una snob. Non deve farmi passare per gatta morta, per non dire tr**a o accattona. Io a differenza sua non ho mai avuto mariti…“, ha dichiarato la Salemi.

Sicuramente la situazione non finirà così e la sensazione è che tra le due lo scontro possa proseguire ancora nei prossimi giorni. Al termine della diretta, la Gregoraci era più impegnata ad andare in confessionale per discutere con gli autori del prolungamento del programma, piuttosto che continuare a dibattere con la Salemi.