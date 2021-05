Gabriel Garko e Anna Oxa smentiscono la loro partecipazione al "GF Vip"

Negli ultimi giorni sono usciti fuori i nomi di Gabriel Garko e Anna Oxa come possibili nuovi concorrenti del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale “Chi” infatti sta pensando a dei nomi davvero importanti per regalare un cast di tutto rispetto ai telespettatori da casa.

Oltre a loro nelle ultime settimane sono stati accostati Loredana Lecciso, un vecchio pupillo di Alfonso Signorini che non ha smentito che in futuro potrebbe accettare una sua proposta, la showgirl Paola Caruso, il pilota motociclistico Andrea Iannone e il nuovo fenomeno del web Khaby Lame.

Le prime smentite ufficiali

Purtroppo per Alfonso Signorini arrivano le prime brutte notizie per il cast del “Grande Fratello Vip”. Infatti, dopo la fuoriuscita delle notizie, Gabriel Garko e Anna Oxa, quest’ultima tramite il suo staff, hanno smentito categoricamente una loro possibile partecipazione nella trasmissione di Canale 5.

L’ex conduttore del “Festival di Sanremo”, in maniera piuttosto seccata, svela che non andrà mai al “GF Vip” e di essere pronto a ribadirlo anche in futuro: “Scrivo queste righe esattamente come l’anno scorso per SMENTIRE la notizia che parteciperò al GRANDE FRATELLO, e forse lo riscriverò anche l’anno prossimo… Baci a tutti”.

La cantante invece afferma effettivamente di avere avuto dei contatti con gli autori del “Grande Fratello Vip” della scorsa edizione, mentre quest’anno non ha mai sentito il conduttore: “Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il programma del GF VIP scorso. Anna Oxa ha ritenuto di non essere adatta per soddisfare le aspettative del programma. Nessuna richiesta è arrivata per la nuova edizione GF Vip 6”.

A quanto pare Alfonso Signorini, per trovare il cosiddetto pezzo da novanta per la sua prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, deve cercare in altri ambiti. In merito, nelle ultime ore, sta circolando nuovamente il nome di Arisa, artista ormai affermata da più di dieci anni e insegnante ad “Amici 20”.