Alfonso Signorini starebbe pensando in grande per la prossima edizione del “GF Vip”. Partendo dal nome dell’opinionista il direttore del settimanale “Chi” vorrebbe sostituire Antonella Elia, fatta fuori dalla rete dopo le sue ultime gaffe, con Adriana Volpe che ha lasciato da poco TV8 per i risultati non particolarmente soddisfacenti del programma, o Dayane Mello, ex concorrente del “Grande Fratello Vip 5”.

In ambito concorrenti invece stanno circolando molti nomi che possono far parte della trasmissione. Oltre a Paola Caruso, che si è proposta di sua spontanea volontà nelle varie interviste rilasciate, Alfonso Signorini continua a corteggiare da un paio di anni Loredana Lecciso e, nelle ultime ore, si mormora di aver sondato il terreno per Katia Ricciarelli.

Gli ultimi nomi per il cast

Come riportato da “Coming Soon” Santo Pirrotta, giornalista di TGcom24, ha svelato che Alfonso Signorini vuole dei nomi di alto livello per il suo “GF Vip”: “Gabriel Garko può figurare nel cast della prossima edizione. Ma non è tutto perché il giornalista Pirrotta ha svelato anche i nomi della cantante Anna Oxa e dell’attrice Barbara Bouchet“.

Per Gabriel Garko si tratterebbe di un ritorno al “Grande Fratello Vip”, siccome nella scorsa edizione è entrato come ospite con l’obbiettivo di parlare con Adua Del Vesco (oggi Rosalinda Cannavò) e fare per la prima volta coming out in diretta nazionale. La sua lunga amicizia con Alfonso Signorini potrebbe essere un incentivo in più per dire di “sì” al programma e mettersi quindi definitivamente in gioco.

Anna Oxa, che nel 2013 ha partecipato come concorrente di “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, invece potrebbe accettare la proposta di Alfonso Signorini per rilanciare nuovamente la sua carriera e farsi magari conoscere da un pubblico più giovanile. Per Barbara Bouchet, conosciuta per essere stata protagonista di molte pellicole negli anni 60-70, può essere una esperienza totalmente nuova dopo una vita dedicata al cinema.