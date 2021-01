Francesco Oppini commenta il probabile abbandono della Orlando e di Zorzi: "Dalla vostra parte"

Una decisione che ha destabilizzato i tanti fan del “Grande Fratello Vip“. Non solo i fan, ma anche i concorrenti rimanenti nella casa hanno avuto da ridire a seguito di quella decisione sofferta da parte di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di abbandonare il reality anzitempo. Decisi di non voler più attendere la finale ma di voler riassaporare la libertà, i ragazzi ha trascorso un weekend alquanto concitato, con i coinquilini che hanno provato a far ragionare i due partecipanti.

Pare che, in questo marasma di sentimenti negativi, almeno Samantha De Grenet sia riuscita nell’intento di far desistere Zorzi a mollare proprio adesso. Del resto si sa, sia Stefania che Tommaso sono tra i favoriti nella finale. Ovviamente per adesso non si è ancora a conoscenza su chi sarà il reale vincitore di questa edizione, ma c’è da dire che in più occasioni il pubblico ha manifestato vivo affetto per i due.

Per adesso vige una situazione di tensione e di stallo nella casa, in attesa della prossima puntata, quando si scoprirà quale sarà la decisione ultima di Stefania e Tommaso. Difficile a dirsi per il momento, soprattutto se si pensa che fino a qualche giorno fa la Orlando aveva persino aperto la porta rossa della villa di Cinecittà, minacciando quindi un’uscita improvvisa.

Il commento di Oppini in merito all’uscita dei concorrenti

In tutto questo pare che il figlio di Alba Parietti ed ex partecipante del reality, Francesco Oppini, abbia espresso la sua in merito. Ecco infatti quanto dichiarato dal ragazzo, che ha esternato tutta la sua solidarietà riguardo l’eventuale decisione di Tommaso e Stefania: “Grazie Stefy che anche tu, nonostante i tuoi pensieri, riesci sempre a far divertire Tommy, anche tu quando siete in down entrambi, è questa la cosa bella del nostro rapporto. Io comunque qualsiasi cosa voi scegliate io sono sempre dalla vostra parte“.

Non resta dunque che attendere la prossima puntata per scoprire se le minacce avanzate dai due concorrenti si tramuteranno in realtà oppure se verranno convinti a fare dietrofront e a restare in gioco fino a quando eventuali nomination e conseguenti eliminazioni lo permetteranno.