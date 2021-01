GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbero ritirarsi nella prossima diretta

Nel giro di una diretta Alfonso Signorini sembra rischiare due dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Le prime crisi sono iniziate quando il conduttore ha annunciato ai concorrenti dell’ennesimo prolungamento del programma per altre due o tre settimane, terminando così per la fine del mese di febbraio.

Tommaso Zorzi è rimasto sin da subito scioccato dalle parole di Alfonso Signorini e sin dalla diretta ha mostrato dei primi malumori. Il tutto peggiora in seguito alla puntata, in cui l’ex concorrente di Riccanza inizia ad avere le crisi di vomito per il troppo stress accumulato.

La crisi e il possibile addio

Come riportato dal sito “Biccy” ci sono numerosi indizi che porterebbero a un possibile addio nella Casa tra Zorzi e Stefania Orlando. Per esempio durante una conversazione tra Adua Del Vesco e l’ex compagna di Andrea Roncato, l’attrice dichiara: “Ma tu lo sai di Tommaso che lunedì vuole andare via?” e lei risponde: “Sì, io sono nella stessa situazione, non dirmi niente”.

In un’altra conversazione, come riportato sempre da “Biccy“, la Orlando ha mostrato nuovamente tutta la sua frustrazione per i continui prolungamenti rivelando che ormai all’interno degli studi di Cinecittà i concorrenti si sono già conosciuti abbastanza: “Noi siamo entrati con l’idea di stare massimo tre mesi, noi siamo dei computer: ci settiamo e diciamo ‘il 7 dicembre deve finire, ok‘. Ma ora? Che ci raccontiamo? Non è che possiamo dipingere tutti i giorni. Di cosa possiamo parlare oggi che ci siamo detti già tutto?”.

Intanto Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stanno ricevendo la solidarietà dei telespettatori, e su Twitter sono arrivati in tendenza superato i 10.000 mila tweet. In molti vorrebbero una loro permanenza nella Casa, criticando aspramente gli autori e la rete per aver prolungato nuovamente trasmissione che ormai non ha più molto da dire.