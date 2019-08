Francesco Chiofalo difende Raffaella Mennoia, attaccando Mario Serpa e Teresa Cilia di Uomini e Donne

Negli ultimi giorni il programma Uomini e Donne si trova al centro di una grossa bufera mediatica. L’autrice e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, infatti sta avendo dei botta e risposta con diversi ex personaggi della trasmissione, tra cui Mario Serpa e Teresa Cilia.

Nelle ultime ore Francesco Chiofalo, conosciuto da tutti con il soprannome di “Lenticchio”, nomignolo ottenuto durante la sua partecipazione a Temptation Island e datogli da Selvaggia Roma, ha voluto spezzare una lancia a favore di Raffaella Mennoia attaccando coloro che stanno criticando lei e la trasmissione.

Le parole di Francesco Chiofalo

Su Instagram ha voluto attaccare sia Mario Serpa che Teresa Cilia: “In generale penso che siano due persone molto irriconoscenti. Raffaella ha dato a questi due ragazzi un’opportunità che vorrebbero migliaia di ragazzi in Italia, l’opportunità di fare televisione, di diventare famosi, di diventare personaggi pubblici quindi, vuoi o non vuoi, Raffaella ha fatto veramente delle cose importanti per la vita di questi ragazzi e loro, per la vita di Raffaella, non hanno fatto praticamente niente”.

Francesco Chiofalo dichiara che Mario e Teresa dovrebbero ringraziare Raffaella Mennoia per aver dato loro una grossa opportunità in televisione, e proprio per questo motivo l’autrice non merita di essere attaccata pubblicamente.

Successivamente “Lenticchio” ammonisce chi, secondo il suo parere, si professa vittima in questa situazione: “Non facessero le vittime perché in una rissa chi inizia per primo a menare non è mai vittima e in questo caso specifico, dove più di tutti è Teresa che sta facendo la vittima della situazione, ha iniziato lei ad attaccare Raffaella quindi vittima di che? Inizi tu a litigare poi vuoi fare la vittima?”.

Al momento la situazione sembra ancora in evoluzione, poiché ci sono ancora tanti ex volti di Uomini e Donne pronti a ribellarsi contro il programma. L’ultima ad aggiungersi alla lista è Deianira Marzano, che seppure non abbia mai partecipato al dating show di Canale 5, ha rivelato un aneddoto clamoroso su uno degli autori di U&D.