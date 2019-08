Deianira Marzano attacca un autore di Uomini e Donne: "Ci provava con tutte"

La redazione di Uomini e Donne, il programma in onda sulle reti Mediaset e condotto da Maria De Filippi, sta passando dei giorni molto turbolenti. Infatti, alcuni volti storici della trasmissione come Mario Serpa e Teresa Cilia stanno attaccando duramente Raffaella Mennoia, quest’ultima conosciuta soprattutto per essere il braccio destro della “Queen Mary”.

A queste critiche si aggiungono anche le parole di Deianira Marzano. Come possiamo leggere in un post rilasciato su Instagram dalla influencer, Raffaella Mennoia avrebbe cercato di nascondere la vicenda di un autore del programma, colpevole nell’averci provato sia con delle corteggiatrici che delle troniste. Tuttavia, dalle sue dichiarazioni, si capisce che sta parlando del periodo di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi.

Le parole di Deianira Marzano

Nelle storie di Instagram l’influencer dichiara: “Durante il trono di Lorenzo e Luigi c’erano delle ragazze che erano state proposte dal mio amico e che erano state scelte per scendere in trasmissione. Queste ragazze si sono lamentate con lui che c’era un autore che gli scriveva in privato che voleva uscire con loro e fare aperitivi durante la loro partecipazione al programma”.

Queste ragazze, secondo la versione di Deianira Marzano, si sarebbero lamentate perché trovavano insolito che una persona tanto importante dello staff chiedesse a loro un aperitivo insieme. Per questo motivo l’amico della influencer fece un po’ di scompiglio, pubblicando anche uno stato sui social network. Immediatamente però l’uomo venne contattato da Raffaella Mennoia, che promise di licenziare l’autore il prima possibile, cosa che non è mai avvenuta.

Infine Deianira Marzano allontana Maria De Filippi da questo caos che sta circondando la trasmissione: “Sono certa che Maria, che è una persona perbene e onesta, sia all’oscuro di tutto ciò che accade. Perché questa qua è una gravissima mancanza di rispetto e di professionalità”.