Francesco Bettuzzi parla di Elisabetta Gregoraci: "Sente ancora il peso di Flavio Briatore"

Con l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella Casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è tornato nuovamente a parlare della sua relazione con Flavio Briatore.

In questi mesi, oltre a circolare una voce su una possibile clausola sul contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, la conduttrice di “Battiti Live” viene accusata di essere ancora condizionata dal suo ex marito. L’imprenditore Francesco Bettuzzi, conosciuto per aver avuto una relazione con la Gregoraci, ha voluto confermare questa indiscrezione svelando ulteriori dettagli sulla sua relazione con la gieffina.

Le parole di Francesco Bettuzzi

Intercettato dal settimanale “Chi“, rivela di essere rimasto molto infastidito per alcune voci che sono uscite in queste settimane. Sottolinea di aver vissuto una storia d’amore vera ed intensa con Elisabetta Gregoraci per tre anni, separandosi solamente l’anno scorso.

Fin da subito la Gregoraci e Bettuzzi hanno provato a tenere la loro storia d’amore lontana dai riflettori: “Mi sembrava giusto, come diceva lei, attendere per tutelare anche il bene del figlio. Poi, è ero anche che all’inizio le stori sono tutte un po’ solo delle persone che le vivono. Non si sa come possono evolvere. Vedevo che lei spesso si adombrava e mi diceva che certe cose non le poteva fare, o che non le potevamo fare, o solo che era meglio di no”.

Su una possibile clausola presente nel contratto stipulato tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non si sbilancia, dichiarando di non essere a conoscenza di nulla. Tuttavia Bettuzzi non esclude a priori questa possibilità, dal momento che durante la loro storia d’amore è stato costretto a numerose limitazioni.

Dichiara che la loro relazione è ormai finita in maniera abbastanza brusca da circa un anno, anche se Elisabetta Gregoraci ha provato in alcune circostanze a riavvicinarsi nuovamente. Infine, dichiara che la sua ex sente ancora il peso di Flavio Briatore: “Assolutamente sì. Anche nella Casa non vive liberamente. Io le avevo sconsigliato di fare il reality. Le piaceva la conduzione o il cinema. Secondo me doveva studiare e concentrarsi su questa strada. Il Grande Fratello Vip non è la svolta della sua carriera”.