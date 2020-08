Francesca Cipriani si spoglia in strada per un calendario: fermata dalla polizia

Di recente si parla molto dell’ex opinionista di Barbara D’Urso, ovvero Francesca Cipriani. Da poco infatti si è appresa la singolare notizia, raccontata proprio dalla ex naufraga al settimanale Nuovo, che vede la Cipriani nel pieno di un set fotografico che viene fermata dalla polizia per farle una multa molto salata.

Il motivo della multa è presto detto; la polizia infatti ha interrotto il set fotografico dell’ex co-conduttrice de ‘La pupa e il secchione’ in quanto la donna posava quasi completamente nuda. Ovviamente le fotografie in questione sono destinate ad un calendario della Cipriani. Nonostante tutto, le forze dell’ordine, alla visione della donna in pieno déshabillé, hanno interrotto il set, configurandosi il reato di atti osceni in luogo pubblico.

L’opinionista ha poi cercato di spiegare il motivo di tali pose, affermando che in realtà non vi era nulla di eccessivamente spinto, ma solo un semplice set fotografico, destinato ad un calendario che verrà pubblicato in futuro. Per fortuna la Cipriani è riuscita nell’intento di evitare la multa salata, convincendo la polizia.

Intanto sul fronte amoroso la donna ha fatto molto parlare di sé per una sua conoscenza con l’attore più amato in Italia in questo momento, ovvero di Can Yaman. Protagonista indiscusso della serie tv “Daydreamer – Le ali del sogno“, Yaman è il sogno di ogni donna in questo momento e sembra infatti che la Cipriani stia coltivando una certa conoscenza con l’attore.

Sembrava quasi che stesse per combinare un vero appuntamento con Can, ma qualcosa pare non sia andato per il verso giusto, tanto che l’opinionista ha di recente affermato: “Gli scrivo e non mi risponde […] piango tutti i giorni per lui“. Inizialmente sembrava essere stata addirittura capace di organizzare una cena insieme, l’attore avrebbe accettato, ma poi il silenzio da parte di Yaman ha provocato una forte delusione in Francesca.