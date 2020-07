Francesca Cipriani: "Piango tutti i giorni per Can Yaman"

Francesca Cipriani, nota showgirl italiana, fa sempre molto parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda le sue love story. Non molto tempo fa aveva raccontato al programma di Barbara d’urso di avere una cotta per l’attore Walter Nudo, che in quel momento stava partecipando al reality “Grande Fratello Vip”.

La showgirl lo aveva puntato guardando appunto il noto reality, confessando apertamente il suo amore per lui, purtroppo non corrisposto. Oggi, invece, ha confessato di avere una cotta per l’attore turco Can Yaman conosciuto e apprezzato dal pubblico italiano femminile per le soap estive “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e quest’anno “Day dreamer – Le ali del sogno”, con al suo fianco l’attrice Demet Ozdemir.

La Cipriani rivela di aver conosciuto l’attore dietro le quinte del programma “Live Non è la D’urso” e di essere rimasta incantata dalla sua bellezza. “Mi piace Can Yaman, è molto bello dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di ‘Live’, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare”. Inoltre avrebbe aggiunto che avevano concordato un appuntamento, poi purtroppo saltato a causa della pandemia in corso.

In merito a questo episodio la Cipriani racconta: “Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere, ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare a fare le polpette turche. Devo chiedere a Malgioglio di andare a Istanbul dai nostri amori appena sarà possibile”. Purtroppo però le cose non devono essere andate per il verso giusto, un’altra disavventura amorosa quindi per Francesca, che ci teneva molto ad incontrare di nuovo il suo nuovo colpo di fulmine.

A oggi le cose non vanno molto bene, infatti la Cipriani ha raccontato che non ha ricevuto più nessuna notizia da parte di Can Yaman e di essere arrivata al punto di piangere a dirotto per lui: “Gli scrivo e non mi risponde. Piango tutti i giorni per lui. In amore sono sfortunata. […] gli ho chiesto di andare a cena. Mi ha detto ok. Poi nulla”.