Floriana Secondi scartata dal cast de "L’Isola dei famosi": "Non mi metto a elemosinare"

Floriana Secondi viene ricordata soprattutto per essere stata la concorrente della terza edizione del “Grande Fratello“, condotto ai tempi da Barbara D’Urso insieme a Marco Liorni nelle vesti di inviato. La barista vinse addirittura il reality show, piazzandosi avanti a Victoria Pennington, Luca Argentero e Franco Biccica. Terminata la sua esperienza al GF Floriana prende parte anche ad un altro reality, ovvero a “La Fattoria” ottenendo però un risultato decisamente più deludente dal momento che non riesce ad arrivare neanche alla puntata finale.

Da qui inizia lentamente a sparire dal piccolo schermo, e solamente negli ultimi riesce nuovamente a tagliarsi uno spazio grazie a Barbara D’Urso, che le dà la possibilità di essere opinionista delle sue trasmissioni. Nel corso di una puntata di “Pomeriggio 5”, infatti, la Secondi aveva già avuto modo di sfogarsi per essere stata scartata dal cast della nuova edizione de “L’Isola dei famosi”.

Il nuovo sfogo di Floriana Secondi

A oggi l’obbiettivo di Floriana resta quello di avere almeno una nuova opportunità in televisione. In un recente sfogo fatto a Radio Smeraldo rivela che dopo tre anni di promesse per poter far parte de “L’Isola dei famosi” viene scartata sempre nella parte finale dei provini.

Secondo la “coatta” del “GF 3” un suo possibile sbarco in Honduras sarebbe il contesto adatto per rilanciare nuovamente la sua carriera televisiva. Tuttavia, anche in questa edizione, ha dovuto incassare l’ennesimo “no” da parte degli autori: “All’ultimo giorno mi hanno detto no, neanche come riserva. Non sto simpatica a qualche autore, la maggior parte mi voleva dentro. Non si può essere simpatici a tutti. Ma ormai me lo sono tolto dalla testa. Se non mi vogliono non mi metto a elemosinare“.

Floriana dichiara di avere un bel rapporto con Ilary Blasi, siccome ci ha parlato anche su Instagram in questi giorni, e quindi esclude che dietro a questa decisione ci sarebbe il suo zampino. I motivi restano del tutto ignoti, ma l’opinionista non nega di esserci rimasta molto male.