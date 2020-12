Flavio Briatore, un fan offende suo figlio Nathan Falco e l’imprenditore reagisce

Non è passato poi molto tempo da quando il ricco imprenditore Flavio Briatore si è ritrovato al centro delle principali pagine di cronaca rosa, seppur per motivi prettamente indiretti, dovuto prevalentemente dalla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. La donna infatti durante la sua permanenza nel “Grande Fratello Vip” ha più volte richiamato in mezzo il suo ex marito.

Di certo Flavio, da sempre persona notoriamente restia allo scoop e al gossip, avrà poco gradito questo improvviso coinvolgimento nella casa più spiata d’Italia. A confermare la cosa è stata infatti la stessa Gregoraci, che una volta uscita ha dichiarato di essersi poi beccata una piccola lavata di testa dal padre di suo figlio, proprio per questi continui coinvolgimenti nel mondo della cronaca rosa.

Un periodo costellato da una serie di avvenimenti negativi per l’imprenditore, sia dal punto di vista lavorativo, in quanto ha visto la chiusura di diverse sue attività commerciali molto di moda nei salotti della vita mondana, ma anche dal punto di vista di salute non si può dire che sia andato tutto perfettamente, in quanto Briatore risultò anche positivo al Covid-19 (oggi perfettamente guarito).

L’offesa a suo figlio Nathan e la reazione di Briatore

A corroborare questo periodo difficile e particolare, ci pensano anche alcuni fan. Alcune persone che seguono Flavio infatti, invece di sostenere l’imprenditore, hanno invece fatto l’esatto contrario, pensando bene di attaccare suo figlio Nathan Falco. In una recente foto pubblicata insieme a Nathan in tenuta da calcetto, si vede infatti Briatore con indosso la mascherina, pronto a sostenere suo figlio per la sua partita di calcetto.

Tra i commenti però, Flavio ha notato un commento molto proco gradito nei confronti di suo figlio Nathan: “Flavio il ragazzo è obeso, mettilo a dieta, basta pastasciutta e fallo correre“. A quel punto Briatore non ha potuto ignorare quel commento ritenuto oltremodo offensivo ed ha reagito rispondendo a tono il suo fan: “Non è obeso, ma tu sei un co*****e“. Di certo una reazione dettata prettamente dalla rabbia per aver offeso suo figlio.