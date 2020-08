Flvio Briatore ha contratto il Covid. Le sue condizioni sono serie

Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci e imprenditore del Billionaire, è balzato agli onori delle cronache in quanto nei giorni scorsi ha innescato via social, sul suo profilo Instagram, un botta e risposta con il sindaco di Arzachena, per via della chiusura delle discoteche per contrastare i casi da Coronavirus. Inoltre, il suo club, il Billionaire è stato chiuso in quanto molti dello staff hanno contratto il Covid. Ora però è nuovamente nei guai, in quanto anche lui è risultato positivo al Coronavirus.

Flavio Briatore, dopo varie polemiche, è caduto anche lui vittima e, infatti, da lunedì è ricoverato al San Raffaele di Milano in quanto ha contratto il Covid. In base a quanto riporta l’Espresso che ne ha confermato la notizia, l’imprenditore non è in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono alquanto serie e preoccupanti.

Nei giorni scorsi, l’imprenditore è stato protagonista di alcune diatribe, non solo con il sindaco di Arzachena, ma anche contro le decisioni del governo che ha imposto di chiudere tutte le discoteche e i locali della movida per via dei contagi. Il suo Billionaire, il club esclusivo e meta dei vip, è stato chiuso anche perché dichiarato centro dei focolai dal momento che sono più di 58 i membri dello staff risultati positivi al tampone e, quindi, contagiati.

Lo stesso Briatore in un video su Instagram ha controbattuto con sindaco di Arzachena che lo accusava di scappare in quanto le stories realizzate sul suo profilo social sono state registrate a Montecarlo e non è rimasto in Sardegna per via del virus. Insomma, per Briatore è davvero un periodo difficile e, non solo, per il suo locale.

Inoltre, nel giorno di Ferragosto, insieme ad altri protagonisti, ha partecipato a una partita di calcetto presso l’hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Tra i personaggi Vip, anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, il quale è risultato essere positivo al Covid, nonostante combatta già contro la leucemia.