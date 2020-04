Flavio Briatore smentisce l’ennesimo flirt e attacca il settimanale "Chi"

Un Briatore infastidito che non la manda a dire; non è di certo una novità che il famoso imprenditore Flavio Briatore non utilizzasse mezze misure per replicare certe situazioni che lo infastidiscono. Da sempre infatti il ricco imprenditore ha sempre avuto un temperamento deciso e schietto, ed anche questa volta non è stato da meno.

Infatti da poco il settimanale di cronaca rosa “Chi” diretto da Alfonso Signorini, aveva attribuito l’ennesimo flirt dell’imprenditore con una nuova ragazza. Briatore infatti da quando ha lasciato sua moglie Elisabetta Gregoraci, ha avuto molte donne intorno, tra semplici flirt o fidanzate per qualche tempo.

Di recente l’imprenditore era stato avvistato insieme ad una certa Dana presso il prestigioso Hotel Principe di Savoia a Milano, ed il settimanale Chi non ha esitato ad affibbiare il flirt con questa nuova ragazza. Briatore non ci ha pensato due volte a smentire la notizia, a detta sua fasulla, replicando tramite una storia su Instagram.

Infatti dalla storia è possibile vedere Briatore affermare: “Oggi scopro che la stampa mi attribuisce un’ennesima fidanzata. Smentisco categoricamente. Vorrei dire alla rivista gossip che l’ha fatto, che in questi momenti così tragici per il nostro Paese, dovrebbe occuparsi di argomenti ben piu’ seri e non pubblicare notizie false, di presunti miei legami solo per vendere qualche copia in più“.

Sempre di recente si era parlato molto di Briatore e di un possibile avvicinamento alla famiglia, ossia di un ritorno di fiamma con la Gregoraci. La stessa donna in passato aveva fatto intendere che sarebbe più che disposta a fare un passo indietro, anche per amore del figlio Natan Falco, ma pare che ad oggi non vi siano ancora informazioni che lascino intendere un eventuale riunione familiare. Ciò che è certo, invece, è stato l’isolamento trascorso insieme a Monte Carlo, sempre per amore del figlio, in modo tale da avere entrambi i genitori vicini in questo momento di assoluto sconforto.