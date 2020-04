Ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci

Tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore, sembrerebbe essere tornato il sereno. La coppia, dopo un matrimonio durato circa 9 anni e la nascita di un figlio, Nathan Falco, nel 2017 aveva annunciato la separazione. I due ex coniugi però hanno sempre trovato un buon equilibrio, soprattutto per il bene del loro bambino.

Dopo la separazione, Flavio ed Elisabetta spesso hanno trascorso insieme le festività, hanno presenziato l’uno accanto all’altra ad eventi importanti, sono apparsi insieme su Instagram e hanno cenato, quando è capitato, a Montecarlo, città dove entrambi vivono. E proprio Montecarlo sembrerebbe essere stata galeotta per il ritorno di fiamma.

La coppia difatti sta trascorrendo insieme la quarantena nella città francese, con Nathan Falco. La notizia di un ritrovato sentimento d’amore per Briatore e la Gregoraci, era nell’aria già da un po’, diversi rumors serpeggiavano nel mondo dello spettacolo, alimentati soprattutto dalla convivenza forzata che hanno deciso di vivere insieme e dalle foto social pubblicate dalla Gregoraci in occasione dei 70 anni di Briatore.

Flavio infatti ha compiuto 70 anni in piena emergenza Coronavirus e ha festeggiato questo importante traguardo proprio con Elisabetta e Nathan Falco e la complicità, palpabile dagli scatti pubblicati è servita per alimentare ancor di più il gossip. La notizia del ritorno di fiamma tra i due ex coniugi è però stata confermata da un amico della coppia, il quale al settimanale “DiPiù“, ha confessato: “Hanno ritrovato l’intesa dei tempi migliori”.

Infondo il sentimento tra la showgirl e l’imprenditore non è mai finito e in una recente intervista la Gregoraci aveva ammesso che tutti gli uomini che frequentava, non riuscivano a reggere il confronto con Briatore. Inoltre secondo indiscrezioni, Elisabetta in questi giorni avrebbe confidato alle amiche: “È bello tornare a sorridere“.

Insomma non ci sono più dubbi: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme. Ne è sicuro l’amico della coppia e d’altronde se più indizi fanno una prova, l’unica prova schiacciante che esce fuori dagli indizi è una nuova scintilla dell’amore scoccata tra i due. Sicuramente ne sarà felice Nathan Falco che ha di nuovo con se i suoi genitori.