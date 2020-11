Flavio Briatore infuriato, vorrebbe ridiscutere gli accordi del divorzio

Che Flavio Briatore non avesse esattamente un carattere facile, erano un molti a sospettarlo. Ma nelle scorse settimane le conferme sono arrivate dalla sua ex moglie, nonché madre di suo figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci. Chiusa nella casa del GF Vip 2020, la showgirl di Soverato si è lasciata andare a confessioni che non di rado sono risultate sgradite all’ex manager di Formula 1.

Per esempio quando, rispondendo a una domanda di Giulia Salemi, ha dichiarato che Briatore sarebbe troppo possessivo e la considererebbe ancora sua. E pare che sia proprio questa una delle frasi che più di altre ha infastidito l’imprenditore di Cuneo. A riportare il gossip è stato il settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana.

“Mentre lei fa la gattina nel programma, Flavio starebbe ribollendo dalla rabbia” si legge sul giornale. E sempre stando alle fonti di “Nuovo”, Briatore sarebbe così infastidito e furioso da stare pensando seriamente di rimettere mano agli accordi presi durante la separazione e di essere meno generoso con la ex moglie, probabilmente.

Del resto era stato lui stesso, intervistato da Selvaggia Lucarelli per “Il Fatto Quotidiano”, ad affermare che se gli avvocati gli avevano fatto notare che stava dando sin troppo alla Gregoraci tra immobili e possedimenti, lui li aveva liquidati affermando che la donna era la madre di suo figlio e non voleva assolutamente che dovesse preoccuparsi di nulla, quanto meno non dal punto di vista economico.

Ora però le cose potrebbero cambiare e a fare la differenza potrebbero essere state anche le voci sempre più insistenti secondo cui Elisabetta sarebbe fidanzata con il pilota monegasco Stefano Coletti, che in un certo senso è quasi venuto allo scoperto pubblicando su Instagram dei post alquanto sospetti. E questo sarebbe già un problema, visto che pare che nel contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore vi sia una clausola che impedisce chiaramente ad entrambi di pubblicizzare relazioni o di presentare i nuovi partner al figlio Nathan.