Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme

Il matrimonio tra l’imprenditore Flavio Briatore e la showgirl, Elisabetta Gregoraci è naufragato ormai da qualche anno. Nonostante ciò, la coppia che ha un figlio, Nathan Falco, ha continuato ad apparire in pubblico insieme, a vedersi e a vivere nella stessa città, Montecarlo. Il primo lockdown, Briatore e la Gregoraci lo hanno trascorso sotto lo stesso tetto, anche se poi hanno confermato ancora una volta la separazione.

Lei ha partecipato all’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” e nella casa si è lasciata andare ad alcune confessioni proprio in merito al suo legame con Briatore. Elisabetta ha svelato che durante il lockdown, Flavio le ha chiesto di sposarlo di nuovo. I due poi hanno deciso di non rifare il grande passo, dato che i problemi per i quali si sono separati, restavano.

Nella casa lei aveva instaurato un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli, rapporto che però non è andato oltre, proprio per volontà di Elisabetta. In molti hanno parlato di un ipotetico contratto post matrimoniale tra i due ex coniugi. La verità però sembrerebbe essere un’altra: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono toranti insieme e hanno deciso di riprovarci.

Ad esserne sicuro è il magazine “Vero”. Sul settimanale, in edicola questa settimana, si può leggere un articolo dedicato proprio alla coppia. Sulla pagina ufficiale Instagram del giornale, è stata inoltre pubblicata la notizia con tanto di didascalia: “Se vogliamo dirlo in maniera razionale e logica, quasi fossimo ingegneri della Formula 1 dove lui lavorava, allora scriviamo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme. Semplice, lineare“.

Nella didascalia si apprende come sia stato taggato il profilo ufficiale della Gregoraci. Al momento i diretti interessati tacciono sulla vicenda, né Elisabetta né Briatore hanno proferito parola in merito. L’indiscrezione è stata lanciata e i rumors si fanno sempre più insistenti. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.