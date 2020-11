GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il possibile ritorno di fiamma con Briatore. La gieffina racconta tutta la verità

Una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del “Grande Fratello Vip” è senza ombra di dubbio, Elisabetta Gregoraci. Quello dell’ex signora Briatore è un nome che inevitabilmente fa discutere e da quando ha varcato la famosa porta rossa di Cinecittà, è sulla bocca di tutti. Elisabetta si è esposta, ha creato dinamiche, si è scontrata con i suoi compagni di avventura, ma immancabilmente si è ritrovata anche a parlare della sua storia con Flavio Briatore.

Una storia lunga 13 anni, culminata con il matrimonio e la nascita di un figlio: Nathan Falco. Il matrimonio è poi naufragato, ma Flavio ed Elisabetta saranno sempre legati l’uno all’altra, tanto che in molti hanno sempre creduto che tra i due potesse esserci un ritorno di fiamma prima o poi. Da quando la Gregoraci è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, se ne sono dette di ogni sul conto della sua relazione con l’imprenditore.

Si è parlato di un contratto che prevede l’impossibilità da parte di Elisabetta di legarsi ad un uomo nei tre anni successivi al divorzio; si è parlato di presunti segreti che la gieffina avrebbe svelato solo a Pierpaolo Petrelli, con il quale ha instaurato un feeling speciale. Insomma tante cose sono state dette, fino a quando non è stata proprio la Gregoraci a sganciare la bomba: Briatore le avrebbe chiesto di risposarlo.

La notizia ovviamente ha destato clamore, tanto che durante la diretta del 16 novembre, Alfonso Signorini ha toccato l’argomento con la diretta interessata, chiedendole delucidazioni in merito. La gieffina ha confermato quanto detto in precedenza, aggiungendo che la richiesta le è pervenuta durante lo scorso lockdown.

Elisabetta ha raccontato che il periodo di reclusione lo hanno trascorso insieme come una famiglia e che per essere due ex passano insieme troppo tempo. Così, alla fine della quarantena, Briatore le ha confessato di amarla ancora e che a suo dire, dovrebbero risposarsi. Alla domanda di Signorini se vede ancora un futuro come coppia con Flavio, la Gregoraci ha risposto in maniera negativa.

“Io, Flavio e Nathan saremo sempre una famiglia. Se vedo un futuro di nuovo insieme a lui? Penso di no, non lo so, perché non siamo riusciti a risolvere alcune cose“, ha dichiarato la gieffina. Dunque, secondo Elisabetta lei e Briatore non potranno mai concedersi una seconda possibilità perché i problemi che li hanno portati alla separazione, esistono ancora.