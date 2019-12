Filippo Nardi rivela: "Ho chiesto a Barbara D’Urso di andare a vivere insieme"

Filippo Nardi e Barbara D’Urso sono la coppia che non ti aspetti. Il primo è conosciuto dal pubblico per aver partecipato al “Grande Fratello” e poi all'”Isola dei famosi“, la seconda invece è la regina della televisione italiana, conducendo programmi di punta in casa Mediaset, quali “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live – non è la D’Urso“.

Da qualche tempo il gossip sulla coppia sta impazzando. Paparazzati più volte insieme questa estate, tra cene con amici e gite in barca, Filippo e Barbara avevano alimentato le presunte voci su una relazione esistente tra i due. Nardi dal canto suo non ha mai nascosto di avere un debole per Carmelita (come viene rinominata la D’Urso) e addirittura sembrerebbe averle chiesto di andare a convivere.

Alle pagine del settimanale “Nuovo“, Filippo ha raccontato: “Non so che tipo di sentimento sia nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perchè ha bucato, io mi precipito ad aiutarla“. Ha poi aggiunto di averle chiesto di andare a vivere insieme.

Nello specifico ha dichiarato: “Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto che non ci pensa proprio. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo“. Che sia Filippo Nardi l’uomo a cui faceva riferimento Alfonso Signorini?

Difatti il direttore di “Chi“, ospite a “CR4- La repubblica delle donne” condotto da Piero Chiambretti aveva dichiarato che, il fatto che la D’Urso fosse sola da anni era solo una vecchia storia e che anche lei ha i suoi espedienti e le piacciono i ragazzi più giovani. A prescindere dalla clamorosa richiesta, Filippo Nardi avrebbe dichiarato di avere anche il desiderio di condurre un programma insieme a lei.

Difatti l’ex gieffino ha asserito di voler condurre un programma in giro per l’Italia, nel quale venisse fuori tutta l’umanità della conduttrice. Che Barbara D’Urso e Mediaset ascoltino la richiesta di Filippo Nardi? Non resta che attendere eventuali risposte da parte della conduttrice semmai decidesse di replicare all’intervista di Nardi.