Barbara D’Urso non sarebbe single: Alfonso Signorini svela la verità a "CR4 La Repubblica delle donne"

Tra le single d’oro d’Italia ce n’è una di fama nazionale, Barbara D’Urso. 62 anni, un matrimonio alle spalle e un paio di amanti del calibro di Vasco Rossi e Miguel Bosé. Ad oggi Barbara D’Urso non farebbe coppia fissa con alcun uomo e ai giornalisti che le attribuiscono presunti flirt, lei risponde con un categorico “no”.

Della sua vita privata non si sa granché, ma forse perché il suo vero amore è la tv. Per il momento, coloro che si interrogano sul misterioso status sentimentale di Barbara D’Urso, sono davvero tanti. Sebbene con periodicità le vengano attribuiti improbabili flirt con nuovi avvenenti amanti, la conduttrice Mediaset li smentisce categoricamente uno per uno.

Tuttavia, sembrerebbe che ad oggi la regina di “Pomeriggio Cinque” non sia realmente single. L’indiscrezione arriva dal celebre opinionista e direttore di “Chi” Alfonso Signorini, che nel corso della trasmissione di Piero Chiambretti “CR4 La Repubblica delle donne“, si è lasciato andare ad una confessione inedita, che ha fatto luce sullo status sentimentale dell’influente conduttrice.

“Barbara D’Urso ha un suo appeal presso i ragazzi di una certa età. Anzi, lei non disdegna, lei stessa lo dice che le piacciono i ragazzi più giovani”, ha rivelato Alfonso Signorini nello studio televisivo di Rete 4. Ma quando il conduttore Piero Chiambretti fa notare al giornalista che Barbara D’Urso si dichiara single da anni, Signorini esclama: “Quella è una vecchia storia, ma cosa c’entra? (…) troverà anche lei i suoi espedienti”, accreditando l’ipotesi di taciute love story.

Che cosa intende sottolineare lo scettico direttore di “Chi”? A cosa alluderebbe nella fattispecie? Secondo il ‘Signorini pensiero’, nella vita di Barbara D’Urso potrebbe esserci stati dei flirt passeggeri, dei quali il pubblico italiano ne sarebbe all’oscuro. Ciononostante, al momento attuale lo status sentimentale della 62enne napoletana resta avvolto nel mistero.