Filippo Nardi parla dei suoi problemi economici e ringrazia Barbara D’Urso

In una delle sue interviste a “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, l’ex concorrente del “Grande Fratello” Filippo Nardi ha dichiarato di aver avuto i sintomi del Coronavirus e durante quel periodo avrebbe perso circa 8 chili. Oltre alla febbre a 39, aveva la congiuntivite e aveva perso gusto e olfatto, tutti sintomi collegabili al Coronavirus. Recentemente si era infatti lamentato perchè, nonostante i sintomi, non gli avevano fatto il tampone.

Ormai questo periodo per Filippo Nardi sembra essere fortunatamente finito in maniera positiva, anche se oggi deve combattere altri guai totalmente differenti. In una sua recente intervista al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino dichiara che non ha mai ricevuto il bonus dei 600 euro promessi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per aiutare tutte le persone in possesso di una partita IVA durante la chiusura obbligatoria a causa del lockdown nazionale.

Quindi, se le cose fisicamente a oggi vanno bene, la sua situazione economica inizia a traballare; Nardi ci tiene a sottolineare che i personaggi dello spettacolo non vivono nell’oro come molti pensano: “Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”.

Rivela di aver cercato anche altre strade per avere dei guadagni extra, come per esempio lavorare in un supermercato, ma a oggi la situazione a Milano è completamente bloccata. Nelle battute finali ha voluto ringraziare Barbara D’Urso per la sua intervista a “Live – Non è la D’Urso”, poiché molte persone gli hanno scritto che la sua testimonianza è stata loro di grande aiuto.

Tuttavia, questa chiacchierata sembra aver portato anche dei grattacapi all’ex gieffino: “Dopo avermi visto in TV, però, nel negozio di sigarette elettroniche davanti a casa non mi vogliono più far entrare: dicono che non sanno se sono ancora infetto”. Vedremo come evolverà la situazione per l’ex gieffino.