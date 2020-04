Coronavirus, Filippo Nardi denuncia: "Non hanno voluto farmi il tampone"

Anche l’ex concorrente del “Grande Fratello” e “Isola dei famosi“, Filippo Nardi, sarebbe stato colpito dal Coronavirus. Sembra ormai che nessuno possa sfuggire alle grinfie del mostro che si è impossessato della vita di ogni singolo essere umano esistente sul pianeta e ne abbia plasmato a proprio piacimento la condizione attuale, che altri non è quella di restare a casa.

Tutti sono obbligati ad essere chiusi nelle proprie abitazioni in uno stato di quarantena forzata, ogni tipo di contatto fisico è assolutamente vietato, gli abbracci sono diventati un’utopia, anche se ci è concesso di farlo in maniera virtuale, almeno quello. Tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno contratto il covid e anche il nome di Filippo Nardi si è aggiunto alla lista.

Il disk jockey britannico naturalizzato in Italia, ha confessato durante un’intervista rilasciata a “BollicineVip“, i giorni di inferno trascorsi a metà marzo nei quali presentava tutti i sintomi del coronavirus. Febbre alta, dolore alle articolazioni e perdita di peso, in teoria tutto combacia eccetto che non si ha la certezza se il contagio ci sia stato per davvero o meno.

A Filippo difatti, come esso stesso ha denunciato, nonostante la richiesta da parte sua, non è stato fatto il tampone. L’ex naufrago e gieffino ha inoltre aggiunto che adesso sta bene e si trova in Brianza in quarantena, queste le sue parole: “Tutto è iniziato lo scorso 10 marzo con dei forti dolori alle articolazioni ai quali è seguita poi una febbre molto alta“.

Nardi ha poi proseguito: “Ho chiamato ben due volte la guardia medica e il numero verde per l’emergenza Coronavirus per richiedere il tampone ma mi hanno completamente ignorato. Mi hanno detto che non avendo i sintomi quali tosse e/o mal di gola non ero idoneo al tampone“. Insomma a Filippo Nardi è stato negato il tampone nonostante presentasse evidenti sintomi da covid e chissà quante persone sono nella sua stessa condizione.

Per fortuna oggi il peggio è passato, ma a Filippo sono rimasti impressi nella memoria i giorni difficili che ha vissuto: “Sono stati dei giorni d’inferno. Ho perso 5 kg e accusavo dei forti dolori alle articolazioni“. Nardi non ha poi perso occasione nel denunciare la mancanza di ascolto alla sua richiesta di aiuto e ancora oggi non sa se abbia o meno contratto il virus, anche se la probabilità è assolutamente alta.