Fedez, indignato, attacca Radio Maria: "Vergognosa"

Fedez e Chiara Ferragni sono stati tra i primi ad attivarsi a favore dell‘emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Sfruttando la loro grandissima popolarità ed influenza, sopratutto tra i più giovani, i Ferragnez hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Raffaele di Milano alla quale hanno devoluto una notevole somma.

La loro raccolta fondi è stata ampiamente accolta da tantissime persone, dai personaggi del mondo dello spettacolo ai numerosi followers della coppia. Attualmente si è arrivati quasi a 4 milioni di euro e i soldi raccolti saranno destinati al San Raffaele di Milano allo scopo di rafforzare i reparti di terapia intensiva che, data l’emergenza che sta attraversando l’Italia, sono ormai al collasso.

Dalla loro iniziativa sono state aperte raccolte fondi per gli ospedali di tutt’Italia, per aiutare tutti i reparti del nostro Paese. Tutti i giorni i Ferragnez sfruttano la loro enorme popolarità per sensibilizzare quanta più gente possibile a sostenere l’emergenza sanitaria, ma stanno anche iniziando a criticare tutti coloro che stanno sminuendo il problema o non lo stanno affrontando nel modo giusto. In particolare Fedez si è scagliato duramente contro la nota Radio Maria, accusandola di continuare a chiedere soldi anzichè donarli.

L’appello lanciato da Radio Maria e divulgato attraverso la pagina ufficiale Facebook recita: Sappiamo tutti quanto questa radio, dono di Maria, abbia bisogno del vostro sostegno per andare avanti. A causa del Coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria. Si potrebbe superare questa difficoltà con un “Sepa straordinario” mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo”.

Un annuncio che ha fatto indignare parecchio Fedez, che l’ha definita come “vergognosa“. “Le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. Ma la Chiesa, esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il Paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di IMU oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?”, ha commentato il noto rapper sul suo profilo ufficiale Instagram, che vanta ben 9,3 milioni di followers.