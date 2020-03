Fedez, foto del figlio usate per fake news sul bambino morto di Coronavirus

Tutto il mondo è in piena crisi a causa del virus che sta flagellando ogni aspetto del vita quotidiana; pare che infatti il Coronavirus non abbia alcuna intenzione di allentare la presa. Sempre di più ogni giorno sono i morti che vengono riportati nel bollettino ufficiale, moltiplicati i contagi, e i guariti non sono poi così tanti.

In una situazione che rasenta l’apocalisse, c’è anche chi cerca di acquisire notorietà e attenzioni non solo in maniera del tutto gratuita, ma anche utilizzando dei mezzi illegali e creando delle notizie del tutto false, cercando quindi la notizia bomba, la notizia facile, in grado di creare preoccupazioni ingiustificate nella popolazione.

Ed è stata questa la vicenda che ha visto coinvolti Chiara Ferragni e suo marito Fedez e che vede come protagonista il figlio Leone. Sembra, infatti, che di recente sia stata pubblicata una foto che ritrae il figlio dei Ferragnez, Leone, accompagnata da una scritta che afferma che il bambino è morto a causa del Coronavirus e invita le persone a restare a casa perche il virus infetta anche i bambini.

La fake news riporta: “Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio Leone, due anni e mezzo. Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. Restate a casa“. Una storia molto tragica, se non fosse per il fatto che la notizia è del tutto fasulla, senza contare che la foto del bambino sembra di fatto ritrarre il piccolo Leone Lucia Ferragni.

Non si è fatta attendere la risposta di Fedez, indignato di fronte a questa notizia, che attacca duramente il creatore: “Sono senza parole. Ma quanto fai schifo? […] Lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti: complimenti, hai vinto! Cog***** del giorno!“.

La Ferragni e Fedez hanno di recente combattuto molto l’emergenza del Coronavirus, riuscendo a dar vita ad una straordinaria raccolta fondi, arrivando a raccogliere la considerevole cifra di oltre 3 milioni di euro, destinati all’ospedale San Raffaele di Milano, nel tentativo di contribuire a creare nuove strutture e posti letto per aumentare la capienza dei ricoveri.