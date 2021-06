In questi ultimi giorni si è parlato di una possibile partecipazione di Katia Ricciarelli come concorrente del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel caso di una risposta positiva da parte sua si tratterebbe di un vero colpacco quello messo a segno dagli autori, siccome il soprano resta una delle artisti più seguite in Italia e non solo.

Proprio per via del suo enorme successo, in molti hanno messo in dubbio la veridicità delle voce uscita sul web. A risolvere ogni dubbio è stata direttamente Katia Ricciarelli che, intervistata al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, parla della voce uscita sul proprio conto.

La cantante non si sbilancia più di tanto dinanzi a questa notizia, facendo comunque capire che valuterebbe volentieri un’eventuale proposta: “Io non dico né di sì e né di no…Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai‘”. Ha assunto lo stesso atteggiamento tenuto da Alberto Matano a “La vita in diretta”in una intervista recente: “Circolano tanti nomi e non si sa mai quali siano veri e quali no”.

I dubbi dei fan purtroppo sono ancora irrisolti, ma Katia Ricciarelli non smentisce una sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. Per lei comunque non si tratterebbe del primo reality, in passato ha partecipato alla terza edizione de “La fattoria”, posizionandosi in quinta posizione e al talent show prodotto da Maria De Filippi “Let’s Dance”, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Amendola, una gara tra 10 concorrenti divisi in due cinquine, con l’intero montepremi andato in beneficenza alla fondazione Archè.

Oltre al suo nome in queste settimane molti vip sono stati accostati al GF Vip. I più recenti sono lo sportivo Manuel Bortuzzo, che già in passato si è autoinvitato a far parte del reality show, e Anna Lou Castoldi, la figlia di Morgan e Asia Argento, la quale pare abbia superato i provini.