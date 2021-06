Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, verso il GF Vip: l’indiscrezione

Alfonso Signorini sta lavorando per formare un cast degno di nota per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5. Al momento, nonostante manchi ancora l’ufficialità, il direttore del settimanale “Chi” ha deciso di prendere come opinionisti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che sostituiscono rispettivamente Pupo e Antonella Elia.

Per i concorrenti invece al momento non sembra esserci nessuna certezza. Di nomi, come per ogni edizione, ne sono usciti davvero tanti, ma restano solamente delle voci prive di fondamento. Parlando invece dei sogni di Alfonso Signorini il conduttore vorrebbe nella casa Gaia Zorzi, come svelato da lui stesso durante una intervista rilasciata al fratello Tommaso nella trasmissione “Il Punto Z”.

L’ultimo nome per il cast del GF Vip

Nelle ultime ore, come riportato dalla pagina social “Whoopsee“, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) avrebbe superato i provini per poter far parte della sesta edizione del “GF Vip”. A quanto risulta in molti si sarebbero presentati per avere una chance di entrare nella casa più spiata d’Italia, ma alla fine pare sia stata scelta proprio Anna Lou.

Ecco le parole riportate dal sito: “Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare. Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore. Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi che sarà una delle concorrenti della casa”.

Ovviamente trattandosi solamente di voci questa notizia va presa con le dovute attenzioni, ma non sarebbe così difficile da vedere un componente della famiglia di Morgan negli studi di Cinecittà. Infatti, secondo delle vecchie indiscrezioni, la scorsa edizione proprio l’artista dei Bluvertigo avrebbe rifiutato una grossa somma di denaro pur di non partecipare al “Grande Fratello Vip”.