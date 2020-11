Fabrizio Corona si sposa: la risposta dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona si sposa. La notizia è di quelle bomba, clamorosa. Che l’ex re dei paparazzi sia abituato a continui colpi di scena è risaputo, ma la notizia dell’imminente matrimonio stupisce e non poco. Queste sarebbero le seconde nozze per Corona, seconde dopo quelle con la modella corata Nina Moric e madre di suo figlio Carlos Maria.

A lanciare lo scoop è stato il portale di Roberto D’Agostino, “Dagospia”. Il portale si dice certo di quanto asserisce e così lo scoop è di quelli bollenti. Ma non è tutto, anche il nome della futura signora Corona è uscito fuori. Lei sarebbe Pasqualina, detta Lia, 50enne veneta amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency.

“Dagospia” ha reso note le pubblicazioni affisse al comune di Milano lo scorso 19 novembre. Ora i due hanno 180 giorni per diventare marito e moglie. Naturalmente oltre che sulla notizia bomba, tutti gli occhi sono puntati sulla futura moglie di Corona e inevitabilmente si è cercato di capire meglio chi sia. La signora Lia, pare che in passato sia stata l’assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora.

Inoltre, lei e Corona si frequenterebbero da oltre cinque anni anche se non hanno mai ufficializzato la loro relazione. Qualche giorno fa su Instagram, Nina Moric aveva in qualche modo lasciato intendere qualcosa. L’ex moglie di Corona difatti, aveva dichiarato che Fabrizio era sposato con una cinquantenne e che avesse in contemporanea una tresca con la modella Mariana Rodriguez.

Adesso però a rompere il silenzio è stato proprio il diretto intervistato. Fabrizio Corona ha scelto il magazine “Novella 2000” per raccontare la verità. L’ex re dei paparazzi ha smentito la notizia, dichiarando dunque che non si sposa. Corona ha inoltre aggiunto che anche le voci secondo cui lui e la signora Lia si frequentano da circa 5 anni, sono false.