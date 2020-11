Fabrizio Corona si sposa: lei ha 50 anni

Lo avevamo lasciato intento a insultare la ex compagna, Nina Moric, a causa dei problemi che la donna avrebbe causato al loro unico figlio, Carlos Maria. Ospite in collegamento da Barbara D’Urso a “Live – Non è la d’Urso”, l’ex paparazzo dei vip aveva urlato (letteralmente) la sua verità, condendo il tutto con insulti e accuse molto pesanti circa i comportamenti promiscui e l’abuso di sostanze, anche di fronte a Carlos, della Moric.

Nella stessa ospitata, Fabrizio Corona aveva parlato diffusamente di come sia attualmente la sua vita e di come trascorra le sue giornate, e lo stesso ha fatto qualche settimana dopo dall’amico Massimo Giletti, ospite del programma di La 7 “L’Arena”, ma in entrambi i casi non aveva fatto alcun riferimento a un’eventuale fidanzata o compagna, lasciando ipotizzare che fosse assolutamente single.

Del resto, confinato in causa per via del provvedimento restrittivo di libertà vigilata emesso dalla Procura, Fabrizio Corona difficilmente avrebbe potuto conoscere qualcuna oppure mostrarsi in giro con un’eventuale nuova fiamma. Ed è anche per questi motivi che la notizia del suo matrimonio imminente è giunta come un fulmine a ciel sereno. E non si tratta di una notizia fake, visto che ci sono già le pubblicazioni.

Ovviamente la curiosità più grande riguarda la promessa sposa: si tratta forse di qualche ex sconosciuta al pubblico che magari gli è stata vicino in silenzio, nell’ombra, in questi anni difficili? Il nome della donna è sconosciuto al gossip: si chiama Pasqualina Del Grosso, detta “Lia”, ha 47 anni (quindi è quasi coetanea di Corona, che ne ha 46 e fino a oggi ha avuto sempre donne anche molto più giovani di lui), è di Verona e di professione fa la manager.

Stando a quanto scrive Dagospia, Lia e Fabrizio si conoscerebbero da ben cinque anni e lei sarebbe “pazza di lui”. Poco fa, sul suo profilo Instagram, la sposa ha pubblicato una foto col suo promesso accompagnandola con queste parole: “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”.