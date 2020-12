Fabrizio Corona rivela quanto spendeva Andrea Iannone per Belen: "Sfigato!"

Che per Andrea Iannone non sia un bel periodo è noto, visto che la squalifica per doping lo ha privato del suo grande amore, la moto. Adesso però ci si mette anche Fabrizio Corona, che a quanto pare cova nei suoi confronti una certa antipatia. Che sia legata al fatto che i due abbiano in comune un’ex fidanzata, ovvero Belen Rodriguez? Non avrebbe molto senso, visto che entrambe le storie risalgono a diversi anni fa, prima dell’ultimo ritorno di fiamma della showgirl argentina con Stefano De Martino e dell’attuale fidanzamento con l’hair stylist Antonino Spinalbanese.

Eppure qualche rancore di fondo deve esserci, anche perché l’esperienza insegna che quando Corona prende di mira qualcuno, c’è sempre un motivo ben preciso, fosse anche solo l’invidia, come sostengono in molti. In merito a Iannone, Corona non ha infierito ulteriormente sulla squalifica per doping, ma ha preferito prenderlo in giro per quanto riguarda le donne, nella fattispecie appunto Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona deride Andrea Iannone e fa una rivelazione

“Andrea Iannone per me è un povero sfigato“, ha tuonato Fabrizio nella recente intervista rilasciata al nuovo portale maschile MowMag. Il motivo? “La cosa più triste è che per stare con Belen spendeva 3 milioni di euro l’anno e adesso Belen sta con uno che se fanno un weekend insieme al massimo spendono 80 euro”, ha spiegato l’ex marito di Nina Moric.

Ovviamente allude ad Antonino Spinalbanese, che oltre ad essere giovanissimo (ha dieci anni in meno di Belen) non è di certo ricco come lei o come Iannone, visto che si tratta di un “umile” (per quanto bellissimo) parrucchiere che la showgirl di “Tu si que Vales” ha conosciuto la scorsa estate, quando assieme al resto del team Coppola si è recato nella villa di lei a Ibiza per sistemarle i capelli.

Secondo Corona, questo dato di fatto è un’umiliazione bella e buona per Iannone, visto che per conquistare e corteggiare costantemente Belen non ha badato a spese, dilapidando un vero patrimonio. Ad Antonino, invece, è bastato essere se stesso. Come reagirà Iannone a queste provocazioni?