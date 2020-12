Fabio Volo contro Fedez, fra i due è in corso un botta e risposta

Fedez, molto spesso, fa parlare di sé sia per eventi negativi che per eventi positivi. Questa volta la polemica è stata innescata dopo un atto di solidarietà fatto dal cantante che alcuni hanno descritto come un mezzo per mettersi in mostra. Il marito della Ferragni, dopo aver raccolto 5 mila euro grazie ad una raccolta fondi sul canale Twich, è andato a Milano per consegnare il denaro a 5 persone in difficoltà a causa del Covid.

I beneficiari sono stati un rider per le consegne a domicilio, un senzatetto, un artista, una volontaria dell’ambulanza, una cassiera di McDrive. Fin qui tutto bene se non fosse per il mezzo utilizzato da Fedez per andare a Milano. L’uomo, infatti, si è recato da queste persone a bordo della sua lamborghini, alcuni hanno trovato questo gesto poco carino nei confronti dei beneficiari. C’è però un altro particolare che ha descato scalpore: la beneficenza è stata fatta in diretta social.

Anche Fabio Volo si è scagliato contro il cantante durante la sua trasmissione radiofonica “Il Volo del mattino”. L’uomo, durante una pausa, avrebbe detto: “aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri“. L’uomo ha anche aggiunto: “Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina, a un certo punto una signora dice: ‘Fabio Volo, non fai una storia mentre dai i soldi’“. Ha poi esclamato che la beneficenza bisognerebbe farla in silenzio.

Anche altre persone la pensano come Fabio Volo, quindi, Fedez ha deciso di rispondere alle numerose critiche. Attraverso i suoi profili social, il cantante ha dichiarato che rifarebbe molto volentieri il gesto, ha aggiunto che la prossima volta userà la metro poichè la sua auto è stata considerata un problema.

Il marito della Ferragni ha anche risposto alle critiche di Volo invitandolo a partecipare a queste iniziative. Riguardo ai soldi provenienti da altre persone, l’uomo ha risposto di aver donato 100mila euro di tasca sua ma di non averlo mai comunicato; infatti, ha affermato: “Non lo avrei voluto dire, ma visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio veramente questa cosa poco elegante di dire quanto ho donato”.