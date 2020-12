Fedez distribuisce personalmente a Milano 5 mila euro: un altro gesto di solidarietà

Fedez e Chiara Ferragni si sono contraddistinti sempre per la loro inesauribile energia nell’impegno sociale e aiutare in qualche modo chi sta attraversando un periodo davvero duro a causa dell’emergenza Covid-19. Proprio per questo il comune di Milano li ha insigniti del premio “Ambrogino d’Oro” domenica 13 dicembre, accompagnato da parole di elogio per essersi distinti grazie alle loro iniziative.

Ricordiamo che, sfruttando l’enorme eco sui social dove contano più di 33 milioni di followers, Chiara e Fedez hanno sensibilizzato circa l’importanza di osservare le regole che il Governo ha imposto per l’emergenza Coronavirus, inoltre si sono resi protagonisti di una raccolta fondi grazie alla quale è stato possibile in breve tempo un ampliamento del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele. Infine, bici alla mano, hanno distribuito spese e generi vari alle famiglie in difficoltà.

Fedez e l’ennesimo gesto di solidarietà

In queste ultime ore, c’è stato l’ennesimo gesto di Fedez che ha distribuito per Milano la somma di 5.000 euro. Qualche mese fa – come lui stesso racconta – Fedez ha aperto un canale Twich in cui gli utenti possono fare delle donazioni. Nella chat, il rapper ha chiesto ai suoi utenti di decidere a chi sarebbero dovute andare le offerte dei mesi di ottobre e novembre.

Niente associazioni o enti, Fedez ha voluto nomi e cognomi e personalmente ha distribuito il denaro raccolto, andando in giro per Milano: “Oggi sarò in giro per Milano, per andare a donare le donazioni dei miei utenti. Sarà un’esperienza. È una cosa nuova anche per me“. Per la precisione sarebbero 5.000 dollari che il cantante ha arrotondato a 5mila euro e ha suddiviso in 1.000 euro a testa. I destinatari di questa somma sono: un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa, o comunque un volontario in generale.

Una volta compiuta la missione che ha impegnato Fedez per 3 ore di filata, il rapper è tornato sui social per commentare l’impresa: “Non credevo ma è stato estenuante“, ha raccontato. Sicuramente fisicamente estenuante, ma capace di regalare tanta soddisfazione.