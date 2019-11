Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza di Biella per rispetto della Segre e della storia di suo padre

Il famoso attore, giornalista, regista e presentatore Ezio Greggio è da sempre un volto molto noto delle televisione italiana. Molto attivo nel mondo dello spettacolo, innumerevoli sono state le sue presentazioni dei programmi, così come i film e molto altro ancora. Icona indissolubile, inoltre, della presentazione del famoso programma satirico di casa Mediaset “Striscia la notizia“.

Non solo nel mondo della spettacolo Greggio risulta essersi contraddistinto, ma nella sua vita privata il presentatore fa anche molta beneficenza, soprattutto negli ospedali pediatrici. Infatti numerose sono state le sue donazioni per i bambini nati pretermine, grazie alla sua fondazione “Ezio Greggio per i bambini prematuri“.

Insomma Greggio appare un uomo dai sani princìpi morali e soprattutto un vero personaggio dal cuore d’oro. La sua moralità la si vede anche nelle piccole cose. Di recente infatti Greggio è stato invitato a Biella per un conferimento molto speciale, ovvero la cittadinanza onoraria dal comune di Biella. Il conferimento gli sarebbe stato dato il giorno 23 novembre, dal primo cittadino in persona Claudio Corradino, ma il presentatore ha rifiutato di ricevere la cittadinanza di Biella.

Il perché della questione appare presto detto ed è stato spiegato da Greggio in persona, che ha affermato a tal proposito: “Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me“.

Non solo per la Senatrice Liliana Segre, ma è anche per una forma di rispetto verso il padre che Greggio ha deciso di non accettare l’onorificenza, in quanto anch’egli ha vissuto per un periodo della sua vita in un campo di concentramento. Si sono sentite molte storie infatti di recente circa l’approvazione della scorta per Liliana Segre, approvata dal M5S e bocciata dalla Lega e da Fratelli d’Italia, i quali hanno definito la questione “strumentale“. Lo stesso capogruppo della Lega, Alessio Ercoli ha spiegato: “la mozione presentata credo sia avvilente nei suoi confronti. Biella lo sta facendo solo sull’inutile onda del consenso“.