Emma Marrone sta vincendo la lotta contro il tumore: "Ora va tutto bene"

Finalmente arrivano delle buone notizie per la cantante salentina Emma Marrone, conosciuta per aver partecipato e vinto la nona edizione di “Amici di Maria De Filippi“. L’artista infatti, che aveva parlato in passato della sua malattia, si mostra davvero molto positiva sulla sua lotta contro il tumore.

Con un video messaggio pubblicato su Instagram ha dichiarato: “Ho fatto la visita di controllo, […] Dopo tanti anni mi son sentita dire che va veramente tutto bene finalmente, e ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi”. Il suo scopo era quello di dare un messaggio di speranza e di coraggio ai ragazzi e ragazze che stanno combattendo contro la sua stessa malattia.

La malattia di Emma Marrone

I primi problemi sono sorti prima della sua partecipazione alla nona edizione di “Amici“, ma in quella circostanza la salentina ha chiesto alla conduttrice di mantenere il silenzio sulle sue condizioni di salute. L’intervento, avvenuto nel 2009, a causa di tumore all’utero e alle ovaie, è stato un vero successo.

Purtroppo, dopo dieci anni, Emma Marrone ha dovuto abbandonare momentaneamente le scene dello spettacolo per la ricomparsa del tumore. Ad annunciarlo è la diretta interessata con un lungo post scritto su Instagram: “Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Mi devo fermare per affrontare un problema di salute”.

Dall’inizio della sua carriera, Emma Marrone ha sostenuto numerose associazioni per la lotta contro il tumore. Per esempio, nel 2010, pubblica il singolo “Cellule” insieme ai suoi vecchi concorrenti di “Amici 9”, il cui ricavato è stato devoluto all’Istituto nazionale tumori Regina Elena e all’Istituto Dermatologico San Gallicano.