Emma Marrone, le prime parole ai fan dopo l’annuncio dello stop ai concerti: "State tranquilli"

A pochi giorni dall’annuncio shock della cantante Emma Marrone riguardante lo stop ai concerti per motivi di salute, l’artista pugliese è tornata a far parlare di sé per un fatto avvenuto nelle scorse ore, cioè l’inaspettato incontro con dei fan per starda, che sono stati tranquillizzati direttamente dalla Brown circa le sue condizioni di salute.

Nelle ultime ore stanno girando sul web le prime immagini di Emma Marrone mentre passeggia con alcune persone e viene calorosamente salutata dai fan, che l’hanno riconosciuta e piacevolmente sorpresa. I fan, che poi hanno girato anche il breve filmato, hanno mantenuto una certa distanza dalla cantante per non invadere la sua privacy, ma non hanno potuto attestare alla cantante la preoccupazione per i suoi problemi di salute.

Emma Marrone tranquillizza i fan

Emma Marrone ha replicato dicendo: “State tranquilli. Calmi e tranquillità“, quindi ha aggiunto – “Io sono tranquilla, voi state tranquilli“. Dopo l’inaspettato annuncio del temporaneo ritiro dalla scena musicale, la Marrone appare quindi serena e tranquilla ed è proprio questa serenità che vuole trasferire anche ai propri sostenitori.

Tra i numerosi messaggi di sostegno ricevuti dalla Marrone, sono arrivati anche quelli di personaggi famosi, come Maria De Filippi, che tramite la pagina ufficiale del talent show “Amici” sui social, che la conduttrice ha pubblicato una lettera aperta per la cantante, che ricordiamo è stata allieva della scuola di talenti di Canale 5, ma anche coach.

Una lettera, quella della De Filippi, intrisa di amore, rispetto, sostegno. Ancora non è noto ufficilamente il tipo di malattia con cui Emma dovrà confrontarsi, ma alcune sue parole lascerebbero intendere che ad affliggere nuovamente la cantante sia il cancro, che è sopraggiunto nella vita dell’artista già due volte nel passato. La Brown ha sempre combattuto e vinto le sue battaglia, e siamo certi che anche in questa occasione non sarà da meno.