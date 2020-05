Emma Marrone critica Benedetto XVI: "Meglio se sto zitta"

Il papa emerito Ratzinger è tornato. Benedetto XVI, dopo aver smesso volontariamente i panni di capo della chiesa e dopo – al suo posto è stato eletto papa Francesco – ha parlato nuovamente toccando argomenti che per la chiesa sono tabù e che, per come va la società oggi, sono un filo spinato che difficilmente riesce a mettere tutti in accordo, ovvero il matrimonio tra omosessuali e l’aborto.

Nello specifico Ratzinger ha paragonato queste due tematiche al “potere spirituale dell’Anticristo“. Le parole di Benedetto XVI – messe nero su bianco anche all’interno del suo nuovo libro, intitolato “Benedetto XVI. Una vita”, in uscita in Italia il prossimo autunno – hanno fatto storcere il naso a molti, una di questi è la cantante Emma Marrone. Emma ha postato due storie Instagram, con l’intento di rispondere al papa emerito, criticandolo aspramente e noncurante degli attacchi che potrà attirare su di sé.

La cantante, come sempre senza peli sulla lingua, ha dapprima postato lo screenshoat di un articolo pubblicato dalla testata giornalistica “Il corriere della sera“, articolo che presentava come titolo: “Nozze gay e aborto segni dell’Anticristo“; parole queste espresse, come detto, da Ratzinger. Emma ha così voluto esprimere la propria opinione, utilizzando pochissime parole che all’occorrenza si sono mostrate molto taglienti: “Mejo se sto zitta!“.

Le parole della Marrone sono state accompagnate dal suo brano “Ma che palle“. E’ evidente che il pensiero di Emma è in assoluto contrasto con quanto espresso da papa Benedetto XVI e con tutto quello che è il pensiero della chiesta cattolica. E’ pur vero che in questa circostanza si entra in un vortice particolare e di difficile risoluzione, soprattutto perché la religione è un qualcosa di altamente delicato.

Senza ombra di dubbio il pensiero e le parole espresse dalla Marrone faranno non poco rumore, ci sarà chi è in accordo con lei e chi invece sarà nettamente in disaccordo. Nonostante ciò, la cantante non ha avuto timore nell’esprimere la propria posizione in merito a tutta la faccenda sollevata da Ratzinger e lo ha fatto liberamente e apertamente.